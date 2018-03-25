В Каталонии число пострадавших в столкновениях с полицией увеличилось до 50

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (539)

Участник акции протеста в Барселоне против задержания в Германии бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона

Участник акции протеста в Барселоне против задержания в Германии бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона

МАДРИД, 25 мар — РИА Новости. Число пострадавших в результате столкновений полиции и митингующих в Каталонии составило 50 человек, сообщают медицинские службы.

Ранее сообщалось о более 30 пострадавших. Среди них сотрудники правоохранительных органов Mossos d'Esquadra, по меньшей мере три человека задержаны.

Самые многочисленные акции протеста, созванные после задержания в Германии бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, проходят около здания представительства правительства Испании в Каталонии, консульства Германии в Барселоне, а также перед зданиями представительств правительства Испании в Таррагоне, Лериде и Жироне. За медицинской помощью обратились 50 человек в Барселоне (в том числе несколько сотрудников правоохранительных органов), а также двое в Лериде.

В Барселоне протестующим удалось оттеснить полицейский кордон, преграждающий подступ к представительству правительства Испании в Каталонии, они забрасывали представителей сил правопорядка дымовыми шашками, бутылками и банками и выкрикивали "предатели". В ответ правоохранительные органы применили резиновые дубинки.

Инициаторами протестов выступили общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural. Они призвали провести акции у всех представительств испанского правительства в столицах каталонских провинций. "Комитеты в защиту республики" призывают провести всеобщую забастовку.

Митингующие перекрыли несколько автомобильных трасс в Каталонии.

В понедельник Пучдемон, который был задержан в Германии в воскресенье на основании европейского ордера на арест, даст показания в суде земли Шлезвиг-Гольштейн. В настоящее время он находится в тюрьме города Ноймюнстер.

В Испании бывшему главе каталонского правительства предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, отозвал его до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений.

В пятницу судья Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клары Понсати, находящейся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая, предположительно, находится в Швейцарии.