В Каталонии в результате столкновений пострадали более 30 человек

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (538)

Столкновения между полицией и митингующими в Каталонии после задержания в Германии бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона

Столкновения между полицией и митингующими в Каталонии после задержания в Германии бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона

МАДРИД, 25 мар — РИА Новости. В результате столкновений между полицией и митингующими в Каталонии, автономной провинции Испании, более 30 человек получили травмы. Протесты связаны с задержанием в Германии бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который обвиняется в организации восстания испанским судом.

Как сообщают медицинские службы, 33 человека получили травмы в результате столкновений в Барселоне, еще двое — в Лериде. Среди пострадавших — несколько сотрудников правоохранительных органов. По меньшей мере три человека задержаны.

В настоящее время в крупнейших городах Каталонии проходят акции протеста против задержания в Германии бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона. Одна из них — около представительства правительства Испании в Каталонии в Барселоне, где митингующие попытались прорвать полицейский кордон.

Инициаторами протестов выступили общественные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural. Они призвали провести акции у всех представительств испанского правительства в столицах каталонских провинций. "Комитеты в защиту республики" призывают провести всеобщую забастовку.

Митингующие перекрыли несколько автомобильных трасс в Каталонии.

В понедельник Пучдемон, который был задержан в Германии в воскресенье на основании европейского ордера на арест, даст показания в суде земли Шлезвиг-Гольштейн. В настоящее время он находится в тюрьме города Ноймюнстер.

В Испании бывшему главе каталонского правительства предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года — после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений.

В пятницу судья Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клары Понсати, находящейся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая, предположительно, находится в Швейцарии.