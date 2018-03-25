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В Белоруссию из Европы завезли вирус кори

22:5525.03.2018
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© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВрач во время осмотра. Архивное фотоВрач во время осмотра. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Вирус кори завезен в Белоруссию из Европы, сообщила заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач республики Наталья Жукова.

Врач делает прививку
© Depositphotos / billiondigital
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Ранее вспышка заболевания была зафиксирована в белорусском Волковыске (Гродненская область), первый случай кори выявили в начале марта у пятилетней девочки, которая не была вакцинирована. По данным Минздрава Белоруссии, всего на 15 марта было лабораторно подтверждено 24 случая кори. Кроме того, позднее был зарегистрирован один "завозной" случай кори – житель Жлобина (Гомельская область) заболел после возвращения из Одесской области.

"На сегодняшний день подтвержден диагноз (в Волковыске – ред.) у 29 человек. Кроме того, по одному случаю зарегистрировано в Гродно и в Брестской области, но заболевшие связаны с Волковыском – они там находились. И в Гомельской области один случай кори, но он не связан, это привозной – семья вернулась из отпуска", — рассказала замминистра в интервью телеканалу ОНТ, которое было показано в воскресенье.

"Анализируя …, что произошло и почему именно Волковыск: во-первых, вирус завезен из Европы — это подтверждено лабораторно. Еще один пусковой момент … это количество отказов от вакцинации", — заметила Жукова.

Медицинский работник делает укол. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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В Хабаровске зарегистрировали два случая заболевания корью
Она также добавила, что общий уровень вакцинации населения в республике достаточно высок — 95-97%. "Поэтому мы и говорим о единичных случаях кори, дифтерии… И это пока достаточный уровень вакцинации, чтобы мы говорили, что те случаи заболевания были единичными", — сказала замглавы ведомства.

По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в Европе в нынешнем году зафиксирована вспышка кори. Свыше 80% заболевших не были привиты против этой инфекции, что обусловило ее распространение в регионе. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Сербии, Греции, Румынии, Франции и Италии. Одна из самых крупных вспышек кори отмечена на Украине, где, по данным из официальных источников, на 6 марта было зарегистрировано около 6,5 тысячи случаев этого инфекционного вирусного заболевания, включая семь летальных.

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