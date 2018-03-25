В Белоруссию из Европы завезли вирус кори

МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Вирус кори завезен в Белоруссию из Европы, сообщила заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач республики Наталья Жукова.
"На сегодняшний день подтвержден диагноз (в Волковыске – ред.) у 29 человек. Кроме того, по одному случаю зарегистрировано в Гродно и в Брестской области, но заболевшие связаны с Волковыском – они там находились. И в Гомельской области один случай кори, но он не связан, это привозной – семья вернулась из отпуска", — рассказала замминистра в интервью телеканалу ОНТ, которое было показано в воскресенье.
"Анализируя …, что произошло и почему именно Волковыск: во-первых, вирус завезен из Европы — это подтверждено лабораторно. Еще один пусковой момент … это количество отказов от вакцинации", — заметила Жукова.
По данным Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний, в Европе в нынешнем году зафиксирована вспышка кори. Свыше 80% заболевших не были привиты против этой инфекции, что обусловило ее распространение в регионе. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Сербии, Греции, Румынии, Франции и Италии. Одна из самых крупных вспышек кори отмечена на Украине, где, по данным из официальных источников, на 6 марта было зарегистрировано около 6,5 тысячи случаев этого инфекционного вирусного заболевания, включая семь летальных.
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