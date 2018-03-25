В Туркмении итоговая явка на парламентских выборах превысила 91%

АШХАБАД, 25 мар — РИА Новости. Итоговая явка на воскресных выборах депутатов меджлиса (парламента) Туркмении составила 91,69 %, сообщает Центризбирком страны.
Согласно законодательству, окончательные итоги парламентских выборов будут подведены Центральной избирательной комиссией не позднее, чем на седьмой день после выборов. Ожидается, что результаты выборов будут обнародованы в понедельник.
Результаты явки нынешних парламентских выборов не сильно отличаются от предыдущих выборов в меджлис, которые прошли в декабре 2013 года. Тогда итоговая явка составила 91,3% избирателей.
Меджлис Туркмении является представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Он состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей.