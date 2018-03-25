В Туркмении итоговая явка на парламентских выборах превысила 91%

АШХАБАД, 25 мар — РИА Новости. Итоговая явка на воскресных выборах депутатов меджлиса (парламента) Туркмении составила 91,69 %, сообщает Центризбирком страны.

В списки избирателей на нынешних парламентских выборах были внесены более 3,2 миллиона человек.

Согласно законодательству, окончательные итоги парламентских выборов будут подведены Центральной избирательной комиссией не позднее, чем на седьмой день после выборов. Ожидается, что результаты выборов будут обнародованы в понедельник.

Результаты явки нынешних парламентских выборов не сильно отличаются от предыдущих выборов в меджлис, которые прошли в декабре 2013 года. Тогда итоговая явка составила 91,3% избирателей.

Меджлис Туркмении является представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Он состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей.