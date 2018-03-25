МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Общепризнанные стандарты избирательного права были полностью соблюдены в ходе избирательной кампании и в сам день голосования на выборах в парламент Туркмении, сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев, наблюдавший в воскресенье за процессом голосования.

Член ЦИК принимает участие в международном наблюдении за выборами депутатов меджлиса (парламента) Туркменистана, он является одним из координаторов группы российских наблюдателей в составе миссии СНГ.

"Выборы в меджлис стали не только национальным значимым мероприятием для граждан Туркменистана, но и для многих международных партнеров, союзников, друзей этой республики. Российская делегация является самой представительной в миссии СНГ и в миссии ШОС, по линии СНГ это 90 человек", — сказал Лихачев.

Он отметил, что представители российской делегации в воскресенье посетили большое количество избирательных участков как в столице республики Ашхабаде, так и в других регионах страны.

"Я могу с учетом своего политического и дипломатического опыта сказать, что в ходе этой кампании и в день голосования все нормы и критерии, которые мы называем общими и общепризнанными стандартами избирательного права, здесь были полностью соблюдены", — заявил член ЦИК, уточнив, что это подтверждает и работа 142 международных наблюдателей на этих выборах.

Собеседник агентства также отметил и очень эффективное голосование на 39 зарубежных участках, которые Туркмения создала на базе своих заграничных учреждений в посольствах и консульствах. Очень активно освещалась и сама кампания, и сегодняшний день голосования в средствах массовой информации, уточнил он, — около 17 зарубежных информационных каналов были аккредитованы для работы на этих выборах.

"Для нас очень важно, что Конституция Туркменистана, те права и свободы, которые она гарантирует гражданам Туркмении, применительно к избирательной сфере, избирательным процессам полностью были соблюдены сегодняшним голосованием", — заключил Лихачев.

В Туркмении в воскресенье прошли выборы депутатов меджлиса. По данным Центризбиркома страны, итоговая явка на выборах депутатов парламента Туркмении составила 91,69%. Меджлис Туркмении является представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Он состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей. Согласно законодательству, окончательные итоги парламентских выборов будут подведены Центральной избирательной комиссией не позднее чем на седьмой день после выборов. Ожидается, что результаты выборов будут обнародованы в понедельник.