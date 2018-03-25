МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Общепризнанные стандарты избирательного права были полностью соблюдены в ходе избирательной кампании и в сам день голосования на выборах в парламент Туркмении, сообщил РИА Новости член ЦИК России Василий Лихачев, наблюдавший в воскресенье за процессом голосования.
"Выборы в меджлис стали не только национальным значимым мероприятием для граждан Туркменистана, но и для многих международных партнеров, союзников, друзей этой республики. Российская делегация является самой представительной в миссии СНГ и в миссии ШОС, по линии СНГ это 90 человек", — сказал Лихачев.
Он отметил, что представители российской делегации в воскресенье посетили большое количество избирательных участков как в столице республики Ашхабаде, так и в других регионах страны.
Собеседник агентства также отметил и очень эффективное голосование на 39 зарубежных участках, которые Туркмения создала на базе своих заграничных учреждений в посольствах и консульствах. Очень активно освещалась и сама кампания, и сегодняшний день голосования в средствах массовой информации, уточнил он, — около 17 зарубежных информационных каналов были аккредитованы для работы на этих выборах.
"Для нас очень важно, что Конституция Туркменистана, те права и свободы, которые она гарантирует гражданам Туркмении, применительно к избирательной сфере, избирательным процессам полностью были соблюдены сегодняшним голосованием", — заключил Лихачев.