Эксперт оценил пособие для армии США о поражении в конфликте с Россией

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Военный эксперт Алексей Леонков в интервью RT дал оценку учебному пособию, опубликованному Киберинститутом Военной академии США (ACI).

По сюжету комикса, в 2027 году силы НАТО проигрывают в конфликте с Россией. Как отмечают создатели пособия, учебные материалы созданы для того, чтобы побудить служащих американской армии задуматься о военных столкновениях будущего и "предотвратить стратегический сюрприз для армии".

Как заявил Леонков, выпущенный ACI комикс "говорит об уровне военнослужащих, которые сейчас есть в армии США и стран НАТО". По словам эксперта, его удручает, что в качестве условного противника члены альянса всегда выбирают Россию, Китай или Северную Корею.

"Если они думают, что такими примитивными пособиями удастся подготовить боеспособную армию, готовую к тем самым реалиям, которые могут произойти в настоящем глобальном боевом конфликте, то это выглядит очень комично и трагично", — заметил Леонков.

Он также добавил, что уровень компетенции американской армии "упал достаточно низко".

"Так же, как и порог ощущения назначения ядерного оружия. То есть они воспринимают будущий конфликт как легкую прогулку, мультик", — пояснил Леонков.