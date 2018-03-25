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В Раде объяснили, почему Киев не высылает российских дипломатов

22:2625.03.2018
(обновлено: 22:29 25.03.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкФлаг Украины в Киеве. Архивное фотоФлаг Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook рассказала, почему Украина не высылает из страны российских дипломатов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков назвал "невиданным хамством" действия Лондона в "деле Скрипаля"

Она напомнила, что дипломатические отношения между двумя странами уже "сведены к минимуму": в Киеве нет российского посла, а в Москве — украинского. В диппредставительствах остаются рядовые сотрудники и консулы.

По словам Геращенко, если оставшиеся российские дипломаты будут высланы, Москва примет аналогичные меры, а это оставит украинских заключенных в России без возможности ощущать поддержку Киева. Она перечислила ряд "политзаключенных", в числе которых назвала Станислава Клыха, Николая Карпюка и Романа Сущенко.

Карпюк и Клых — члены националистической организации "Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона"* (УНА-УНСО*). В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил их к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима.

Сущенко обвиняют в шпионаже. По данным ФСБ, мужчина работал на украинскую разведку и собирал сведения о деятельности российских Вооруженных сил и Росгвардии.

Планы Европы

Вестминстерское Аббатство и Биг Бен в Лондоне. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Лондон советует британским бизнесменам не флиртовать в России, пишут СМИ
Как сообщила ранее британская газета The Times со ссылкой на неназванный источник, около двух десятков европейских стран намерены выслать российских дипломатов в связи с отравлением в Лондоне бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Власти Великобритании обвиняют в этом Россию.

По информации источника издания, в скоординированной акции могут принять участие такие страны, как Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва. Начало этого "беспрецедентного раунда выдворений" состоится в понедельник, 26 марта, утверждает газета.

Трамп согласен

Полиция в костюмах химзащиты во время следственных мероприятий, связанных с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газом Новичок
© AP Photo / Matt Dunham
Формула похожего на "Новичок" вещества была опубликована в США в 1998 году
Из-за "дела Скрипаля" российских дипломатов могут выдворить и из США. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило агентство Bloomberg.

Пойти на этот шаг американскому президенту рекомендовали его советники, высылка должна состояться 26 марта, утверждает издание. Однако это решение Трампа не окончательное. Глава Белого дома намерен убедиться, что европейские союзники Соединенных Штатов действительно примут такие меры.

Сообщается также, что этот вопрос Трамп обсуждал с послом в Москве Джоном Хантсманом, министром финансов Стивеном Мнучиным, министром торговли Вилбуром Россом, главой Минюста Джеффом Сешнсом, министром обороны Джеймсом Мэттисом, директором Нацразведки Дэном Коатсом, уходящим советником по нацбезопасности Гербертом Макмастером и другими.

"Дело Скрипаля"

На отношения России и западных стран повлияло отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочери Юлии. Инцидент произошел 4 марта в британском городе Солсбери.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Захарова пообещала "сюрприз" для Лондона на ближайшем брифинге

Великобритания обвинила в произошедшем Россию. В Лондоне утверждают, что при отравлении использовалось вещество, созданное в рамках советской программы "Новичок". Однако в СССР проекта с таким названием не было, а в обозначении системы использовали цифры. Название же "Новичок" зарубежные СМИ растиражировали с подачи советского ученого Вила Мирзаянова, который вообще не имел отношения к разработке химического оружия. Москва категорически отрицает причастность к инциденту в Солсбери.

Британия уже выслала 23 российских дипломата, а также заморозила все контакты с Москвой на высшем уровне. Россия, в свою очередь, выслала сотрудников британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и прекратила работу Британского совета.

* Экстремистская организация, запрещенная в России

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