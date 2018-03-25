В ДНР обвинили ВСУ в обстрелах Донбасса из бронетехники

ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье в очередной раз обстреляли из бронетехники территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпущено 30 снарядов из БМП-2, сказал журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 20.55 мск – ВСУ (Вооруженные силы Украины — ред.) открыли огонь по направлению Новогородская — Широкая Балка. Выпущено 30 снарядов из БМП2, восемь гранат из СПГ, также применяется стрелковое и крупнокалиберное стрелковое оружие",- сказал представитель

Ранее представитель самопровозглашенной республики сообщил, что силовики в воскресенье вечером открыли огонь из минометов и гранатометов в направлении населенного пункта Коминтерново. Было выпущено шесть мин и десять гранат. Позже в ДНР рассказали о еще 13 минах различного калибра, выпущенных силовиками.