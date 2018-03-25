Полиция Египта уничтожила организаторов теракта в Александрии

На месте взрыва автомобиля в северном портовом городе Александрия в Египте. 24 марта 2018

На месте взрыва автомобиля в северном портовом городе Александрия в Египте. 24 марта 2018

КАИР, 25 мар — РИА Новости. Полиция Египта уничтожила в воскресенье шестерых предполагаемых боевиков, причастных к покушению на главу службы безопасности Александрии, говорится в заявлении МВД.

По данным полиции, речь идет о боевиках запрещённой в стране ассоциации "Братья-мусульмане", которые скрывались в провинции Эль-Бухейра.

Полиции удалось установить машину, которая использовалась в покушении.

В субботу два человека погибли в результате подрыва автомобиля в египетском городе Александрия при покушении на руководителя безопасности города Мостафау ан-Нимра.

Теракт произошел за два дня до проведения президентских выборов в Египте.

Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта.