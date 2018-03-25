Президент Грузии видит "большой ресурс" в отношениях с Белоруссией

МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил белорусскому телеканалу ОНТ, что видит "большой ресурс" в отношениях с Белоруссией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Грузию 22-23 марта. Прошедший визит стал вторым официальным посещением этой страны белорусским лидером, первый состоялся в апреле 2015 года.

"Мы видим большой ресурс в этих отношениях (белорусско-грузинских) и большой ресурс между двумя свободолюбивыми и трудолюбивыми народами", — заявил Маргвелашвили в интервью белорусскому телеканалу, которое было показано в воскресенье.

По мнению президента Грузии, два государства в перспективе ожидает "прекрасное сотрудничество". "Это дружба двух лидеров, которая уже принесла плоды, и не абстрактная, а конкретная… И перспектива только растет, я не вижу ни одного фактора, который мог бы создать проблемы для этой перспективы", — сказал Маргвелашвили.

Он также признался, что ему импонируют человеческие качества Лукашенко, Маргвелашвили назвал своего белорусского коллегу человеком, который "заботится о том, чтобы его страну не разворовывали". "И еще не последнюю очередь (играет) его очень большой опыт как президента, потому что человек, который встречался со столькими… лидерами, имеет отличные отношения с десятками лидеров мирового масштаба, человек, который делится с тобой этим опытом… Вот эти качества … для меня облегчают … конкретные переговоры и продвижение проектов, которые очень значимы сейчас для Грузии", — отметил Маргвелашвили.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в интервью ОНТ высказал мнение, что у Грузии и Белоруссии "есть прекрасный базис, на котором можно выстроить абсолютно другого уровня" контакты. "Динамика развития двусторонних отношений очень позитивная, и я думаю, что есть огромный потенциал, которым мы можем воспользоваться", — добавил он.

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