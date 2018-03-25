Захарова пообещала "сюрприз" для Лондона на ближайшем брифинге

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что Великобритания в деле Скрипаля применяет приемы черного пиара, а сами действия Лондона являются "колоссальной провокацией и авантюрой". Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия-1".

"Они не могут отстоять свои тезисы…, они не могут это продать, используя свои собственные доводы. Соответственно, перешли к концепции антирекламы и черного пиара мирового масштаба. Это — колоссальная провокация. Я бы сказала больше, это — колоссальная авантюра", — сказала она в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Захарова отметила, что информационная кампания против России плохо проработана. Так, по ее словам, на неубедительную аргументацию уже начали обращать внимание британские СМИ.

Официальный представитель МИД также подчеркнула, что саммит ЕС обсудил инцидент в Солсбери "без единого факта, без единого аргумента", что, как она считает, "даже не похоже на судилище".

"Дай хоть какой-то аргумент, нет, нужно сравнение с Третьим рейхом и нацисткой Германией в таких публицистических целях", — сказала она.

Дипломат также пообещала сюрприз всем тем, кто пытается представить Россию в образе врага. "У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом", — заявила Захарова.

В британском Солсбери 4 марта отравили экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на британские спецслужбы, и его дочь Юлию. Власти Соединенного Королевства обвинили в этом Россию, не дождавшись результатов расследования и не предъявив никаких доказательств.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан террористическим актом. При этом он предположил, что Лондон мог срежиссировать инцидент.

Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркивал, что Москва готова к совместному расследованию дела в том случае, если Лондон будет соблюдать все формальные процедуры, предусмотренные Конвенцией о запрете химического оружия.