РПК опровергла сообщения о начале операции Турции в иракском Синджаре

БАГДАД, 25 мар — РИА Новости. Рабочая партия Курдистана (РПК) опровергла сообщения о якобы начале Турцией операции в городе Синджар на севере Ирака, сообщил РИА Новости член партии Кава Шейх Мус.

Ранее ряд турецких и западных СМИ сообщили о том, что президент Турции Тайип Эрдоган якобы заявил о начале военной операции турецкими силами в иракском Синджаре.

"К настоящему моменту нет никакого движения турецких (сил) в городе Синджар провинции Найнава. Если это произойдет, то мы ответим силой, чтобы защитить наш езидский народ", — заявил Мус. По его словам, Эрдоган все время делает неверные высказывания.

На прошлой неделе Эрдоган пригрозил внезапной военной операцией против города Синджар в Иракском Курдистане, если иракское правительство "не разгонит" отряды РПК. Турецкий президент также заявил, что военная операция турецких вооруженных сил в соседней Сирии не ограничится городом Африн на севере страны и продолжится в Манбидже и Идлибе.

В свою очередь, источник в союзной Турции "Сирийской свободной армии" (ССА, английский вариант FSA) сообщил РИА Новости, что в случае если Турция и США не придут к взаимопониманию по вопросу выхода курдского ополчения из Манбиджа, Турция направится к сирийско-иракской границе, чтобы провести военную операцию против боевиков РПК в городе Синджар.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии". Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.