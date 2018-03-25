В Шотландии заявили о поддержке права жителей Каталонии на самоопределение

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что правительство региона поддерживает право жителей Каталонии на самоопределение, но не может изменить обязательство судебных властей действовать в соответствии с европейским ордером на арест.

Ранее полиция Шотландии подтвердила наличие ордера на арест бывшего советника образования правительства Каталонии Клары Понсати, которая сейчас находится в Великобритании, и сообщило, что связалась с адвокатом Понсати, чтобы убедить ее сдаться властям.

"Согласно закону об экстрадиции 2003 года, министры Шотландии не принимают участия в принятии решений по европейским ордерам на арест. Наша полиция, прокурорская служба и суды независимы и, по британскому законодательству, юридически обязаны исполнять свои обязанности", — говорится в заявлении Стерджен, опубликованном на ее странице в ее Twitter.

"Широко известно, что правительство Шотландии поддерживает права народа Каталонии на определение их будущего, и что мы выступаем решительно против решения правительства Испании об аресте и заключении политиков, поддерживающих независимость", — отмечается в заявлении.

Стерджен добавила, что любое лицо, в отношении которого другое государство направило запрос о выдаче, имеет право выступить в суде против экстрадиции.

Ранее в воскресенье бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон был задержан в Германии на трассе А7 в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн после того, как пересек границу со стороны Дании. В настоящее время он находится в комиссариате. По сообщениям немецких СМИ, решение об экстрадиции будет принимать немецкая прокуратура. По данным агентства EFE, испанская прокуратура передаст все документы немецкой прокуратуре и агентству ЕС Евроюст для экстрадиции Пучдемона. В Германии преступления, по которым обвиняют каталонского политика, карается от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Решение об экстрадиции должно быть принято в течение 60 дней, однако этот срок в исключительных случаях может быть продлен. В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года — после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений.

В пятницу судья Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клары Понсати, находящейся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры.