Провал унионизма: в Кишиневе прошел митинг за объединение с Румынией

КИШИНЕВ, 25 мар – РИА Новости. Митинг сторонников объединения Молдавии и Румынии (унионистов) в Кишиневе собрал 7 тысяч человек вместо обещанных организаторами 100 тысяч, низкая явка, как считают в Кишиневе, показывает, что большинство населения республики не разделяет эту идею.

Расхождение в цифрах

Акция унионистов была посвящена 100-летней годовщине объединения Бессарабии с Румынией. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии уже не входит в состав Румынии. Унионисты считают, что в этом "юбилейном" году должно произойти слияние Молдавии и Румынии. По итогам состоявшегося митинга была принята резолюция, основной посыл которой заключается в стремлении объединить две страны.

Как отметил РИА Новости один из организаторов митинга — лидер движения "Молодежь Молдовы" (Tinerii Moldovei) Анатол Урсу, на площади перед зданием правительства "было очень много людей – речь идет о десятках тысяч участников. Пока мы не можем говорить точную цифру".

Однако, по данным правоохранительных органов, акцию унионистов, которая длилась два часа, поддержало не так много людей. "В митинге на площади великого национального собрания приняли участие семь тысяч человек", — заявил РИА Новости глава Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь.

Акции сторонников объединения Молдавии и Румынии в Кишиневе проходят в конце марта уже несколько лет подряд. Организаторы каждый раз обещают провести массовый митинг, но участников оказывается в разы меньше, чем было заявлено.

Не обошлось и без провокаторов

В целом, по данным полиции, митинг унионистов прошел без происшествий. Правоохранительные органы предотвратили провокации.

Унионизм потерпел провал

"Задержан 21 провокатор. Они были в медицинских масках. У них в рюкзаках нашли ножи, бейсбольные биты и другие запрещенные предметы, а также противогазовые маски. Сотрудники полиции действовали профессионально и задержали их. Сейчас проводим работу, чтобы установить, какие у них были намерения, кто организатор, в каких целях и так далее", — сообщил РИА Новости замглавы Гениспектората полиции Георгий Кавкалюк.

Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал митинг сторонников объединения республики и Румынии, отметив, что "унионизм потерпел унизительный провал".

Молдавский лидер напомнил поговорку "Пустая бочка пуще гремит". "Так произошло и с унионизмом — после стольких месяцев пропаганды, истерии и инвестированных миллионов на площадь великого национального собрания вышла незначительная группа людей, сопровождаемых скомпрометировавшими себя политическими лидерами", — отметил президент.

Он выразил уверенность, что после парламентских выборов, которые намечены в Молдавии в этом году, "унионизм будет объявлен вне закона".

Унионизм Молдавии не нужен

Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский, комментируя акцию унионистов, отметил, что "изначально был уверен, что событие не будет представлять из себя чего-нибудь значительного". "Но не ожидал, что оно будет представлять собой такое жалкое зрелище. Не хочу обижать людей, искренне преданных идее объединения (Молдовы с Румынией — ред.). Я просто рассматриваю сегодняшнее событие в контексте общей политической ситуации в Молдавии", — написал Муравский в Facebook.

По его словам, "такая малая явка есть факт положительный, говорящий о том, что проблема унирий не является ключевой для абсолютного большинства населения страны".

По данным многочисленных соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.

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