РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Провал унионизма: в Кишиневе прошел митинг за объединение с Румынией

20:3925.03.2018
(обновлено: 20:57 25.03.2018)
015542
© Flickr / inyuchoВид на Кишинев из отеля Турист, Республика Молдова. Архивное фотоВид на Кишинев из отеля Турист, Республика Молдова. Архивное фото
© Flickr / inyucho

КИШИНЕВ, 25 мар – РИА Новости. Митинг сторонников объединения Молдавии и Румынии (унионистов) в Кишиневе собрал 7 тысяч человек вместо обещанных организаторами 100 тысяч, низкая явка, как считают в Кишиневе, показывает, что большинство населения республики не разделяет эту идею.

Президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
© Фото : Президентура Республики Молдова
Додон прокомментировал митинг сторонников объединения Молдавии и Румынии
Акция унионистов была посвящена 100-летней годовщине объединения Бессарабии с Румынией. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии уже не входит в состав Румынии. Унионисты считают, что в этом "юбилейном" году должно произойти слияние Молдавии и Румынии. По итогам состоявшегося митинга была принята резолюция, основной посыл которой заключается в стремлении объединить две страны.

Расхождение в цифрах

Как отметил РИА Новости один из организаторов митинга — лидер движения "Молодежь Молдовы" (Tinerii Moldovei) Анатол Урсу, на площади перед зданием правительства "было очень много людей – речь идет о десятках тысяч участников. Пока мы не можем говорить точную цифру".

Сотрудники правоохранительных органов производят задержание в Кишиневе. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
В Кишиневе на митинге за объединение с Румынией задержали 21 провокатора
Однако, по данным правоохранительных органов, акцию унионистов, которая длилась два часа, поддержало не так много людей. "В митинге на площади великого национального собрания приняли участие семь тысяч человек", — заявил РИА Новости глава Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь.

Акции сторонников объединения Молдавии и Румынии в Кишиневе проходят в конце марта уже несколько лет подряд. Организаторы каждый раз обещают провести массовый митинг, но участников оказывается в разы меньше, чем было заявлено.

Не обошлось и без провокаторов

В целом, по данным полиции, митинг унионистов прошел без происшествий. Правоохранительные органы предотвратили провокации.

Ворота Кишинева, Республика Молдова. Архивное фото
© Fotolia / lexander Petrari
Сторонники объединения Молдавии и Румынии приняли резолюцию митинга
"Задержан 21 провокатор. Они были в медицинских масках. У них в рюкзаках нашли ножи, бейсбольные биты и другие запрещенные предметы, а также противогазовые маски. Сотрудники полиции действовали профессионально и задержали их. Сейчас проводим работу, чтобы установить, какие у них были намерения, кто организатор, в каких целях и так далее", — сообщил РИА Новости замглавы Гениспектората полиции Георгий Кавкалюк.

Унионизм потерпел провал

Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал митинг сторонников объединения республики и Румынии, отметив, что "унионизм потерпел унизительный провал".

Вид на Кишинев из отеля Турист, Республика Молдова. Архивное фото
© Flickr / inyucho
Митинг за объединение с Румынией в Кишиневе собрал семь тысяч человек
Молдавский лидер напомнил поговорку "Пустая бочка пуще гремит". "Так произошло и с унионизмом — после стольких месяцев пропаганды, истерии и инвестированных миллионов на площадь великого национального собрания вышла незначительная группа людей, сопровождаемых скомпрометировавшими себя политическими лидерами", — отметил президент.

Он выразил уверенность, что после парламентских выборов, которые намечены в Молдавии в этом году, "унионизм будет объявлен вне закона".

Унионизм Молдавии не нужен

Люди ходят под флагом Молдавии во время акции протеста в Кишиневе 14 ноября 2016
© AP Photo / Vadim Ghirda
Объединяй и властвуй: румынское "покрывало" для Молдавии
Бывший вице-премьер Молдавии Александр Муравский, комментируя акцию унионистов, отметил, что "изначально был уверен, что событие не будет представлять из себя чего-нибудь значительного". "Но не ожидал, что оно будет представлять собой такое жалкое зрелище. Не хочу обижать людей, искренне преданных идее объединения (Молдовы с Румынией — ред.). Я просто рассматриваю сегодняшнее событие в контексте общей политической ситуации в Молдавии", — написал Муравский в Facebook.

По его словам, "такая малая явка есть факт положительный, говорящий о том, что проблема унирий не является ключевой для абсолютного большинства населения страны".

По данным многочисленных соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена