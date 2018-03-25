Силовики выпустили по территории ДНР 13 мин

ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Украинские силовики продолжают обстрел территорий самопровозглашенной Донецкой народной республики, выпущены еще 13 мин различного калибра, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 18.45 мск вооруженные силы Украины продолжают вести минометный обстрел юга республики. По направлениям Талаковка-Коминтерново и Широкино-Саханка выпущены семь мин калибром 120 мм, шесть мин калибром 82 мм, пять гранат СПГ, также применяется стрелковое оружие, в том числе крупного калибра", — заявил представитель ведомства.

Ранее представитель ДНР сообщил журналистам, что силовики в воскресенье вечером открыли огонь из минометов и гранатометов в направлении населенного пункта Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики. Было выпущено шесть мин и десять гранат.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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