В ДНР рассказали об обстрелах украинскими силовиками юга республики

ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье вечером открыли огонь из минометов и гранатометов в направлении населенного пункта Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 17.30 мск ВСУ (вооруженные силы Украины — ред.) открыли огонь по направлению Талаковка-Коминтерново, выпущены шесть мин калибром 120 миллиметров, десять гранат: шесть СПГ, четыре РПГ. Также применяется стрелковое оружие", — заявил представитель ведомства.

В оперативном командовании ДНР в свою очередь заявили, что данный обстрел произведен украинскими силовиками с целью спровоцировать ополчение на ответные действия.

"Как мы и предупреждали, украинские силовики пытаются спровоцировать нас на ответный огонь, в 17.30 обстреляли из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия позиций наших вооруженных сил в районе Коминтерново… Наши подразделения на провокации не поддаются и соблюдают объявленное перемирие", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

Кроме того, в военном ведомстве призывают международные организации зафиксировать факт обстрела территорий ДНР и воздействовать на военно-политическое руководство Украины с целью прекращения провокаций.

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