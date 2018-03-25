В ДНР рассказали об обстрелах украинскими силовиками юга республики

ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье вечером открыли огонь из минометов и гранатометов в направлении населенного пункта Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В оперативном командовании ДНР в свою очередь заявили, что данный обстрел произведен украинскими силовиками с целью спровоцировать ополчение на ответные действия.
"Как мы и предупреждали, украинские силовики пытаются спровоцировать нас на ответный огонь, в 17.30 обстреляли из 120-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия позиций наших вооруженных сил в районе Коминтерново… Наши подразделения на провокации не поддаются и соблюдают объявленное перемирие", — сказал журналистам представитель оперативного командования.
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