Посол России в Мексике поспорил с британским дипломатом по "делу Скрипаля"

Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь

Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь

МЕХИКО, 25 мар — РИА Новости. Посол России в Мексике Эдуард Малаян считает вымыслом утверждения посла Великобритании в латиноамериканской стране Дункана Тейлора относительно "дела Скрипаля".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В своей колонке в газете Excelsior британский посол в Мексике обвинил правительство России в агрессии против Скрипаля и его дочери с использованием отравляющего вещества. "Россия должна нести ответственность за эту наглую попытку убийства на британской земле… это нарушает международные нормы", — заявил Тейлор.

В ответном письме на имя Excelsior российский посол Малаян отметил, что у Лондона нет фактов, а есть лишь утверждения о "российском следе" без какой-либо доказательной базы. По словам Малаяна, Россия не производит никаких отравляющих веществ с 1992 года, а в 2017 году РФ закончила уничтожение своих запасов химоружия.

В то же время с середины 1990-х годов спецслужбы других стран сумели переправить на Запад ряд российских экспертов, которые продолжили исследования в этой области, в том числе в Великобритании и США. "Если Соединенное королевство так уверено, что это газ "Новичок" (британцы приравнивают вещество А234 к химагенту "Новичок" — ред.), это значит, что у него есть его формула, образцы и возможность производить его", — отметил Малаян.

Как и Тейлор, Малаян подчеркнул, что против возвращения времен "холодной войны". "Но в то же время должен напомнить вам, что для предотвращения конфронтации и повторения прошлых времен, чтобы достичь мира и согласия, нужны общие усилия со всех сторон, нужен диалог, которого, к сожалению, избегают наши западные партнеры", – заметил посол России в Мексике.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков ранее заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании дела Скрипаля, но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.