Руководство России поздравило Грецию с Днем независимости

Вонный парад во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018

Вонный парад во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018

АФИНЫ, 25 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Сергей Лавров направили телеграммы с поздравлениями руководству Греции и греческому народу в связи с Днем независимости, сообщили РИА Новости в посольстве России в Афинах.

Греция 25 марта отмечает начало революции 1821 года, в результате которой страна освободилась от господства Османской империи. Одновременно Греция отмечает праздник Благовещения, символически отождествляемый с революцией 1821 года.

По традиции в центре Афин прошел военный парад — перед руководством страны и тысячами зрителей прошли колонны военной техники, военные оркестры, военнослужащие различных родов войск, спецназ, пожарные, полицейские.

На параде присутствовали дипломаты и военные атташе.