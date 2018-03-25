В Туркмении завершилось голосование на парламентских выборах

АШХАБАД, 25 мар — РИА Новости. Завершилось голосование на воскресных выборах в меджлис (парламент) Туркмении — в 19.00 (17.00 мск) закрылись все избирательные участки.

Традиционно на выборах в Туркмении зафиксирована высокая явка избирателей. Как сообщил Центризбирком страны, за два часа до конца парламентских выборов проголосовало 86,34 % избирателей, в то время как в избирательные списки были внесены более 3,2 миллиона человек. Итоговые данные по явке избирателей будут обнародованы позднее.

Согласно законодательству, окончательные итоги парламентских выборов будут подведены Центральной избирательной комиссией не позднее, чем на седьмой день после выборов. Как правило, результаты выборов сообщаются Центризбиркомом через два-три дня.

На 125 мест в парламенте претендовали 284 кандидата, выдвинутых политическими партиями – Демократической партией, Аграрной партией и Партией промышленников и предпринимателей, а также группами граждан.

Избранным будет считаться кандидат, получивший на выборах более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Поскольку в Туркмении парламентские выборы проходят не по партийным спискам, а по одномандатным округам, принадлежность депутатов к тем или иным политическим партиям большой роли не играет. Депутаты не создают в парламенте партийные фракции, не выдвигают альтернативные программы экономического развития, и все вместе поддерживают проводимый правительственный курс.

Мониторинг за выборами осуществляли более четырех тысяч национальных наблюдателей, миссия наблюдателей от СНГ (90 человек), а также эксперты Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Обычно миссия наблюдателей от СНГ дает оценку выборам на следующий день после голосования.

Меджлис Туркмении является представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Он состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет по избирательным округам с примерно равным числом избирателей.

Парламент принимает конституцию, законы, вносит в них изменения и дополнения, осуществляет контроль над их исполнением, принимает государственный бюджет Туркмении, решает вопросы о проведении всенародных референдумов, назначает выборы президента страны, депутатов меджлиса и так далее.