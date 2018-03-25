Додон прокомментировал митинг сторонников объединения Молдавии и Румынии

КИШИНЕВ, 25 мар – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал прошедший в Кишиневе в воскресенье митинг сторонников объединения республики и Румынии, отметив, что унионизм (идея объединения Молдавии и Румынии – ред.) потерпел унизительный провал.

В акции в поддержку унионизма вместо обещанных организаторами ста тысяч приняли участие порядка семи тысяч человек. По итогам митинга была принята резолюция, основной посыл которой заключается в стремлении объединить две страны. Организаторы пообещали провести своеобразный опрос жителей населенных пунктов Молдавии и узнать их мнение по поводу идеи унионизма. В ходе митинга полиция задержала 21 провокатора.

"Даже если сегодня унионизм потерпел унизительный провал, мы должны осудить распространение этой политической чумы в Молдавии. Сегодня правоохранительные органы продемонстрировали, что могут обеспечить общественный порядок, и благодарю их за то, что они выполнили свой долг. Но в будущем ожидаем большей инициативы для обеспечения конституционной безопасности страны", — написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.

Он выразил уверенность, что после парламентских выборов, которые намечены в Молдавии в этом году, "унионизм будет объявлен вне закона".

Молдавский лидер напомнил поговорку "Пустая бочка пуще гремит". "Так произошло и с унионизмом – после стольких месяцев пропаганды, истерии и инвестированных миллионов на площадь великого национального собрания вышла незначительная группа людей, сопровождаемых скомпрометировавшими себя политическими лидерами", — заключил Додон.

Подобные акции в Кишиневе проходят в конце марта уже несколько лет подряд. Организаторы каждый раз обещают провести массовую акцию, но участников оказывается в разы меньше, чем было заявлено. В этом году мероприятие посвящено 100-летней годовщине объединения Бессарабии с Румынией. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии уже не входит в состав Румынии.

Президент Молдавии неоднократно заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи унионизма. По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.