Сторонники независимости Каталонии митингуют против задержания Пучдемона

МАДРИД, 25 мар – РИА Новости. Общественная организация "Каталонская национальная ассамблея", выступающая за независимость автономного сообщества от Испании, созывает митинги протеста против задержания в Германии бывшего главы женералитета Карлеса Пучдемона.

Шествие пройдет от представительства Европейской комиссии в Барселоне до консульства Германии, говорится в сообщении организации.

Небольшая акция прошла у здания представительства правительства Испании в городе Жирона, Пучдемон с 2011 по 2016 год был мэром этого города. Около пятидесяти митингующих жгли дымовые шашки и разрисовали здание желтым цветом – этот цвет стал символом требования освободить каталонских политиков, арестованных за преступления, связанные с проведением незаконного референдума о независимости Каталонии. На здании они также написали слово "свобода".

Пучдемон был задержан утром в воскресенье в Германии на трассе А7 в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн после того, как пересек границу со стороны Дании. В настоящее время он находится в комиссариате. В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения. Выдан европейский ордер на его арест.