В Мозамбике в ДТП погиб 21 человек, 30 получили ранения

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Легковой автомобиль в Мозамбике съехал с дороги и врезался в группу молодых людей, проводивших неподалеку вечеринку, 21 человек погиб, 30 получили ранения, сообщает информационный портал Club of Mozambique.

​Авария произошла в ночь на воскресенье в районе города Мапуто. По предварительным данным, автомобиль наехал на несколько препятствий, после чего въехал в пешеходный мост. Пострадавшие доставлены в больницы, большинство погибших – молодые люди.

Причина происшествия не известна, но власти не исключают, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщает местная газета O País, это одно из самых крупных ДТП с участием легкового автомобиля в стране.