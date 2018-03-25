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Военный парад в Греции прошел на фоне обострения отношений с Турцией

16:1725.03.2018
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© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции / Andrea BonettiПремьер-министр Греции Алексис Ципрас во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции / Andrea Bonetti

АФИНЫ, 25 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. Военный парад с участием бронетехники и авиации прошел в Афинах в честь национального праздника — Дня независимости Греции.

Греция 25 марта отмечает начало революции 1821 года, в результате которой страна освободилась от господства Османской империи.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018
© Фото : пресс-служба премьер-министра Греции / Andrea Bonetti
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Обострения отношений

В этом году военный парад прошел на фоне резкого обострения отношений с Турцией, и сопровождался заявлениями руководителей государства и правительства о решимости защитить страну, ее суверенитет и территориальную целостность в случае агрессии.

"Мы народ мира, дружбы и демократии, которые основаны на полном уважении международного и европейского права", — заявил президент Греции Прокопис Павлопулос, который по традиции принимал военный парад в Афинах.

"Мы готовы защищать нашу свободу, наши границы, нашу территорию и наш суверенитет нашей родины и нашей великой европейской семьи, Европейского союза", — сказал он журналистам после завершения парада.

© Фото : пресс-служба министерства национальной обороны ГрецииВонный парад во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018
© Фото : пресс-служба министерства национальной обороны Греции
Вонный парад во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018

Министр национальной обороны Панос Камменос пообещал "раздавить" тех, кто бросит вызов суверенитету Греции и вынашивает планы "великой Османской империи".

Камменос представлял на параде правительство. Премьер-министр Алексис Ципрас находится на острове Псара в Эгейском море.

"Я хочу заверить греческий народ в том, что наши Вооруженные Силы готовы столкнуться с любым вызовом национальному суверенитету и территориальной целостности страны. Мы мирные люди, мы делаем все для мира, но каждый, кто осмелится бросить вызов нашему суверенитету, будет раздавлен, как греческие бойцы разбили в 1821 году всемогущую Османскую империю. Те, кто думают о великих Османских империях, должны также помнить и 1821 год, как греческий народ, единодушный, объединенный и сильный, столкнулся с империей и раздавил ее", — сказал Камменос.

Камменос поблагодарил военнослужащих за службу и за участие в военных парадах в Афинах и в других городах страны.

Флаг Турции на катере в Анталье. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Он также обратился к политическим силам Греции с просьбой поддержать Вооруженные Силы и оставить их вне всякой политической конфронтации.

Министр также обратился за поддержкой к друзьям и союзникам Греции, чтобы были немедленно освобождены двое греческих военнослужащих, который заключены в турецкую тюрьму строгого режима в Эдирне "в нарушение всех принципов международного права, всех принципов демократии".

"Это не просто заявления, требуются действия, и теперь мы увидим наших друзей и союзников", — сказал министр обороны.

Участники парада

На параде были представлены танки, бронемашины, самоходные артиллерийские установки, машины с российскими противотанковыми ракетными комплексами "Корнет" и "Фагот", техника противовоздушной обороны, инженерных и пожарных частей, были показаны и греческие беспилотные летательные аппараты Pegasus.

© Фото : пресс-служба министерства национальной обороны ГрецииВонный парад во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018
© Фото : пресс-служба министерства национальной обороны Греции
Вонный парад во время дня независимости в Греции. 25 марта 2018

Под военные марши по улицам прошли военнослужащие сухопутных частей и военно-морских сил, спецназ, пожарные, полицейские. Несколько подразделений были в форме начала XX века.

Над городом пролетели военные самолеты и вертолеты, в том числе тяжелые военно-транспортные "Чинук".

На параде присутствовали дипломаты и военные атташе.

В связи с проведением военного парада центр Афин был перекрыт: закрыта станция метро "Синтагма" на площади возле парламента, запрещено движение по центральным улицам, усилены меры безопасности. Порядок во время мероприятия охраняли более трех тысяч полицейских.

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