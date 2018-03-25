Испанская прокуратура передаст Германии материалы для экстрадиции Пучдемона

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (535)

МАДРИД, 25 мар — РИА Новости. Испанская прокуратура передаст документы немецкой прокуратуре и агентству ЕС Евроюст для экстрадиции бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, сообщает агентство EFE со ссылкой на источники.

По данным источников, немецким коллегам и Евроюсту будет передана "вся документация и материалы, которые необходимы для обеспечения реализации евроордера".

Пучдемон был задержан в Германии на трассе А7 в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн после того, как пересек границу со стороны Дании. В настоящее время он находится в комиссариате.

Испанское правительство получило подтверждение от Германии о задержании Пучдемона. По сообщениям немецких СМИ, решение об экстрадиции будет принимать немецкая прокуратура. В Германии преступления, по которым обвиняют каталонского политика, карается от десяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Решение об экстрадиции должно быть принято в течение 60 дней, однако этот срок в исключительных случаях может быть продлен.

"Закончилось бегство "путчиста" Пучдемона — пытаться разрушить европейскую демократию, нарушать демократические законы, нарушить совместное сосуществование и растрачивать на это государственные деньги не может остаться безнаказанным", — написал лидер центристской партии "Граждане" Альберт Ривера в Twitter.

Представитель партии "Вместе за Каталонию" Ким Торра считает, что хотя лидер партии был задержан в Германии, это "не немецкий вопрос, ответственность сейчас лежит на всем Европейском союзе".

Представитель леворадикальной каталонской партии "Кандидатура народного единства" Карлес Рьера потребовал освободить бывшего главу правительства Каталонии.

В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года — после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе. Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного судья Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений.

В пятницу судья Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клару Понсати, находящуюся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры.

В момент выдачи евроордера на арест Пучдемон находился в Финляндии. Полиция Финляндии подтвердила, что получила запрос Испании на выдачу бывшего главы каталонского женералитета, и начала обмен дополнительной информацией с Мадридом.

Однако вечером в субботу организатор визита Пучдемона в Хельсинки депутат парламента Микко Кярня заявила, что бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон покинул Финляндию еще в пятницу и отправился в Брюссель.