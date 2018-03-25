Пассажиры рассказали об ощущениях после 17-часового непрерывного полета

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Журналистка Натали Ричардс в статье для портала AirlineRatings.com оценила ощущения от первого беспосадочного рейса из Австралии в Великобританию, который длился около 17 часов.

По мнению автора статьи, сервис в самолете был великолепным. Впрочем, иного трудно было ожидать от "исторического" рейса, которым летели многие журналисты, отмечает она. В самолете было комфортнее спать, а еда оказалась свежее, чем обыкновенно бывает при перелете эконом-классом. Вместе с тем, недостаток пространства тоже ощущался.

Главным достоинством беспосадочного рейса, тем не менее, стало уменьшение времени полета: в целом пассажиры провели в пути примерно на три часа меньше, чем обычно, пишет Ричардс.

Первый беспосадочный рейс из австралийского города Перт в Лондон выполнил самолет Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Qantas Airlines в субботу. Длина маршрута составляет 14 498 километров, а время перелета — порядка 17 часов.