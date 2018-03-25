МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Англичане — специалисты по провокациям, но России нужно держаться спокойно и уверенно, считает лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

Ранее британская газета The Times сообщила, что два десятка европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери 4 марта. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

"Что касается этого давления, никаких аргументов пока нет. Англичане — это классные специалисты по организации провокаций. Посмотрите всю историю за последние почти 400 лет, и вы везде увидите след их провокаций. Везде без исключения",- сказал РИА Новости Зюганов.

Политик отметил, что против РФ идет полноценная гибридная война, которая предусматривает все формы давления. "Поэтому надо, прежде всего, держаться спокойно и уверенно. Но нужен качественный и внутренний курс финансово-экономический, нужен сильный состав правительства народного доверия",- добавил собеседник агентства.

В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД РФ 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.