СМИ: на востоке Индии в ДТП пострадали более 30 человек

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Более 30 человек получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в округе Малда штата Западная Бенгалия на востоке Индии, сообщает издание Business Standard со ссылкой на офицера полицейского участка Калиачак (Kaliachak).

По данным источника, автобус, направлявшийся из Фаракки, столкнулся с грузовиком около заправочной станции Султангандж (Sultangunj) около 12.30 по местному времени (10.00 мск) в воскресенье.

"По нашим подсчетам, 32 человека получили ранения", — заявил источник.

Как отметил источник, авария произошла по вине водителя автобуса, свернувшего на неправильную полосу и пытавшегося обогнать другой автобус.

По словам источника, оба водителя пострадали. Шесть пострадавших, в том числе двое детей, находятся в тяжелом состоянии и были доставлены в больницу округа Малда.