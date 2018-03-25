Сторонники объединения Молдавии и Румынии приняли резолюцию митинга

КИШИНЕВ, 25 мар – РИА Новости. Сторонники объединения Румынии и Молдавии, которые вышли в воскресенье на акцию в центре Кишинева перед зданием правительства, приняли резолюцию митинга, передает корреспондент РИА Новости.
В тексте резолюции отмечено, что участники митинга обращаются к румынскому народу в целом, политическому классу обоих государств и международному сообществу.
"Просим парламенты двух стран принять делегатов митинга, а на торжественном заседании 27 марта парламент Румынии примет решение, согласно которому примет участие в национальной реинтеграции мирными средствами парламентской демократии и в рамках конституции Румынии, и в соответствии с международными нормами … Голосуем сегодня за объединение Молдавии и Румынии, отныне и навсегда", — отмечено в тексте принятой на митинге резолюции.
Председатель организации Unirea-ODIP Влад Билецки на митинге сообщил, что с 1 по 14 апреля в Молдавии общественные организации проведут публичные консультации, в рамках которых будут задавать один вопрос — хотят ли люди объединения Молдавии и Румынии.
Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи унионизма, то есть объединения с Румынией. По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.
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