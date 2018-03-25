Сторонники объединения Молдавии и Румынии приняли резолюцию митинга

КИШИНЕВ, 25 мар – РИА Новости. Сторонники объединения Румынии и Молдавии, которые вышли в воскресенье на акцию в центре Кишинева перед зданием правительства, приняли резолюцию митинга, передает корреспондент РИА Новости.

Организаторы митинга заявляли, что в акции примет участие до 100 тысяч человек. Однако, по предварительным данным правоохранительных органов, в митинге участвовали около семи тысяч человек. Основное требование собравшихся — объединение Молдавии и Румынии. Среди участников митинга – бывший президент Румынии Траян Бэсеску, экс-мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, который фигурирует в уголовном деле о платных парковках, глава Либеральной партии Молдавии Михай Гимпу, лидер партии "Действие и солидарность", выдвигавшаяся на пост президента Молдавии, Майя Санду, мэры ряда населенных пунктов республики.

В тексте резолюции отмечено, что участники митинга обращаются к румынскому народу в целом, политическому классу обоих государств и международному сообществу.

"Просим парламенты двух стран принять делегатов митинга, а на торжественном заседании 27 марта парламент Румынии примет решение, согласно которому примет участие в национальной реинтеграции мирными средствами парламентской демократии и в рамках конституции Румынии, и в соответствии с международными нормами … Голосуем сегодня за объединение Молдавии и Румынии, отныне и навсегда", — отмечено в тексте принятой на митинге резолюции.

Председатель организации Unirea-ODIP Влад Билецки на митинге сообщил, что с 1 по 14 апреля в Молдавии общественные организации проведут публичные консультации, в рамках которых будут задавать один вопрос — хотят ли люди объединения Молдавии и Румынии.

Подобные акции в Кишиневе проходят в конце марта уже шестой год подряд. Организаторы каждый раз обещают провести массовую акцию, но участников оказывается в разы меньше, чем было заявлено. В этом году мероприятие посвящено 100-летней годовщине объединения Бессарабии (современной Молдавии) с Румынией. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии уже не входит в состав Румынии.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи унионизма, то есть объединения с Румынией. По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.

Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>