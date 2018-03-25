⁣Пассажиры и экипаж парома, налетевшего на риф в Южной Корее, спасены

ТОКИО, 25 мар — РИА Новости. Все находившиеся на борту пассажирского парома, налетевшего в воскресенье на риф у юго-западного побережья Южной Кореи, спасены, сообщило агентство Ренхап.

Судно налетело на риф примерно в 15.47 по местному времени (09.47 мск). По уточненным данным, на борту парома в момент инцидента находилось 158 пассажиров и пятеро членов экипажа. Шестеро из пассажиров получили незначительные травмы.

Сразу после инцидента при администрации президента Южной Кореи был создан кризисный штаб, а к парому были направлены катера береговой охраны и несколько находившихся поблизости гражданских судов. Спустя полтора часа после столкновения все пассажиры и члены экипажа были спасены.

По предварительным данным, судно налетело на риф после того, как пыталось уйти от столкновения с рыболовецкой шхуной. Сообщается также, что в момент инцидента в районе отмечалась плохая видимость из-за тумана.