В США отказались ставить памятник советским летчикам

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Власти американского города Элизабет отказались устанавливать памятник советским летчикам, погибшим во время Второй мировой войны, сообщает Associated Press.

По данным агентства, памятник получил от властей одобрение на установку в мае 2017 года. Расходы на изготовление монумента должна была взять на себя российская сторона, а на благоустройство территории — американская. Однако по результатам нового голосования пять членов городского совета выступили против возведения памятника. Поддержали инициативу только трое.

Отмечается, что 25-тонный монумент должен был быть посвящен советским летчикам, которые проходили обучение в США в рамках "Проекта Зебра", документы о котором рассекретили в 2013 году. В частности, он должен был увековечить память военных, погибших в 1945 году при переправе самолета-амфибии в СССР.

При этом главным обстоятельством, помешавшим ранее достигнутым соглашениям, стало ухудшение российско-американских отношений.

"Я понимаю, что речь идет о том, чтобы почтить память героев, погибших в годы Второй мировой войны, и есть американские солдаты, которые воевали на этой войне и похоронены в России. Но времена теперь другие", — сказала член городского совета Анита Хаммер.