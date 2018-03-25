Митинг за объединение с Румынией в Кишиневе собрал семь тысяч человек

КИШИНЕВ, 25 мар – РИА Новости. Порядка семи тысяч сторонников объединения Молдавии и Румынии собрались на главной площади Кишинева перед зданием правительства на митинг в воскресенье, сообщил РИА Новости глава Генерального инспектората полиции МВД Молдавии Александр Пынзарь.

Организатором акции выступила молдавская гражданская платформа "Actiunea — 2012" ("Действие 2012"), выступающая за объединение Молдавии и Румынии. Они заявляли, что в митинге примут участие до 100 тысяч человек.

"На данный момент на центральной площади Кишинева порядка семи тысяч человек", — сообщил Пынзарь.

Основное требование собравшихся — объединение Молдавии и Румынии. Большинство выступающих читают свои речи по бумаге. Люди периодически скандируют: "Объединение", "Нет границе на Пруте". В руках у них флаги Румынии, на которых они прямо во время митинга писали названия населенных пунктов.

"Просим парламенты из Кишинева и Бухареста проголосовать снова за унирю (объединение) … Молдова – часть Румынии, молдаване – это румыны. Мы все хотим одного — объединить страну", — сказал бывший президент Румынии Траян Бэсеску, принимающий участие в митинге.

Бэсеску также является почетным председателем "Партии национального единства", созданной бывшим министром обороны Молдавии Анатолем Шалару.

Территорию у здания правительства и по периметру площади патрулируют сотрудники правоохранительных органов.

Подобные акции в Кишиневе проходят в конце марта уже шестой год подряд. Движение в центре города частично перекрыто.

Организаторы каждый раз обещают провести массовую акцию, но участников оказывается в разы меньше, чем было заявлено. В этом году мероприятие посвящено 100-летней годовщине объединения Бессарабии с Румынией. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии уже не входит в состав Румынии.

В ходе мероприятия участники митинга заявили, что представители 140 местных советов Молдавии приняли так называемые "декларации об объединении с Румынией". В ответ на это власти более 300 населенных пунктов подписали декларации в поддержку государственности Молдавии. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в случае, если с 25 по 27 марта, когда сторонники объединения республики с Румынией планируют провести многочисленные акции, ситуация выйдет из-под контроля, то он сформирует "Национальный фронт" в защиту молдавской государственности.

По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.