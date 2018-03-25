Пучдемона задержали в Германии на границе с Данией

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (534)

МАДРИД, 25 мар – РИА Новости. Полиция Германии задержала бывшего главу женералитета Каталонии на границе страны с Данией, сообщил в воскресенье его адвокат.

"Председатель Карлес Пучдемон был задержан в Германии, когда он пересекал границу с Данией, направляясь в Бельгию из Финляндии", — написал адвокат Жауме Алонсо-Куэвильяс в своем микроблоге в Twitter.

В настоящее время Пучдемон находится в комиссариате. Адвокат добавил, что отношение к Пучдемону по стороны немецкой полиции "корректное".

Защитник сообщает, что Пучдемон направлялся в Бельгию, чтобы "предстать, как всегда, перед бельгийским правосудием".

В пятницу судья Верховного суда Испании Пабло Льярена выдал европейский ордер на арест Пучдемона, бывших советников женералитета Тони Комина, Меричель Серрет, Луиса Пуча, живущих в Бельгии, бывшего советника образования правительства Каталонии Клару Понсати, находящуюся в Великобритании, и генсека "Левых республиканцев Каталонии" Марты Ровиры, которая не явилась в суд и, по данным испанских СМИ, отправилась в Швейцарию.

В момент выдачи евроордера на арест Пучдемон находился в Финляндии. Полиция Финляндии подтвердила, что получила запрос Испании на выдачу бывшего главы каталонского женералитета и начала обмен дополнительной информацией с Мадридом.

Однако вечером в субботу организатор визита Пучдемона в Хельсинки депутат парламента Микко Кярня заявила, что бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон покинул Финляндию ещё в пятницу и отправился в Брюссель.