Саакашвили указал Порошенко на его место в истории

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ответил президенту Украины Петру Порошенко, сообщившему о "разоблачении государственного переворота".

Порошенко ранее заявил, что операции СБУ по "разоблачению" Саакашвили и депутата Рады Надежды Савченко "достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов". По словам грузинского политика, он в историю уже попал, а вот президента Украины ждет иная участь.

"Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко. И за меня пусть не переживает: я уже в учебниках истории, а этому недоразумению светит попасть только в криминальную и судебную хроники", — написал Саакашвили в Facebook.

Он также назвал Порошенко "дешевым вруном без чести и достоинства" и призвал его "довести разоблачение до конца" — до суда. Для этого Киев должен пустить грузинского политика на Украину, хотя Погранслужба запретила ему въезд в страну до 2021 года.

Украинские власти считают Надежду Савченко одним из организаторов переворота. Ранее депутат признала, что вывозила оружие из Донбасса и готовила схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве. Она назвала это "политической провокацией", затеянной для того, чтобы "показать властям, что они тоже смертны".

Савченко была помещена под стражу на два месяца, после чего объявила голодовку.