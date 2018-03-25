В Минске задержаны десятки оппозиционеров, планировавших шествие

МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Белорусская милиция задержала в Минске десятки оппозиционеров, которые планировали провести не санкционированное городскими властями шествие, приуроченное к 100-летию со дня провозглашения Белорусской народной республики (БНР), передает корреспондент РИА Новости.

Сотрудники милиции провели задержания на площади Якуба Коласа в центре Минска, откуда оппозиция планировала несанкционированное шествие к месту проведения праздничного концерта и митинга возле Оперного театра, которые были разрешены городскими властями. Правозащитники сообщили о задержаниях на самой площади и на подступах к ней нескольких десятков человек, включая двух журналистов не аккредитованного в Белоруссии польского телеканала "Белсат".

Ранее незарегистрированный правозащитный центр "Весна" заявил, что прошли "превентивные задержания" местных активистов в регионах страны, многих из задержанных ждут суды 26 марта. Как утверждают правозащитники, утром в воскресенье сотрудники милиции на вокзале в Молодечно (Минская область) задержали общественного активиста Алеся Абрамовича. Кроме того, по информации центра "Весна", возле дома по пути на шествие в воскресенье был задержан оппозиционный политик Николай Статкевич.

Ранее правозащитники заявляли, что в Минске в преддверии "Дня воли" также проводились задержания политических активистов. Среди них оппозиционеры Владимир Некляев, Вячеслав Сивчик и Максим Винярский, которые выступали за проведение запрещенного властями шествия. Винярского и Сивчика приговорили к десяти суткам административного ареста, Некляева — к пяти суткам.

Белорусская оппозиция ежегодно отмечает 25 марта "День воли", приуроченный к годовщине основания Белорусской народной республики. Представители белорусской оппозиции в этом году подавали заявки в Минский горисполком на проведение 25 марта в Минске нескольких акций по случаю сотой годовщины провозглашения БНР. Городские власти разрешили провести праздничный митинг и концерт, но отклонили заявки на проведение шествия.

Вместе с тем, некоторые оппозиционеры заявляли о необходимости провести шествие, так называемый "Марш достоинства и свободы".

БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях германской оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать. Некоторые представители белорусской оппозиции считают, что именно 25 марта нужно отмечать День независимости Белоруссии.

В марте 2017 года в Минске "День воли" был совмещен с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, были задержаны 700 человек. Некоторых отпустили без составления протоколов, в отношении других завели дела об административном правонарушении. Эти действия властей вызвали критику на Западе.