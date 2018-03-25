БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мар — РИА Новости, Елена Тимошенко. Москва считает обвинения Британии по делу об отравлении экс-полковник ГРУ Сергея Скрипаля граничащими с бандитизмом делами, нужно справиться с этой провокацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это — невиданное хамство. Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела. А что за этим стоит? Их внутренние проблемы Британии или проблемы взаимоотношений Британии с их союзниками или еще что-то? Это, скорее всего не наше дело. Наше дело — как справиться с этой провокацией",- сказал Песков в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ в воскресенье.

Он добавил, что президент РФ Владимир Путин "хранит абсолютное спокойствие, абсолютную выдержку".

"(Путин — ред.) и в отличие от визави на острове сохраняет абсолютную корректность. То есть Путин сформулировал позицию сразу, то есть он сказал, что мы занимаемся нашими внутренними делами в первую очередь, а это происшествие произошло у вас и вы сначала должны разобраться, а потом уже о чем-то говорить. Вот собственно позиция Путина",- сказал Песков.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.