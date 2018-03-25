ВСУ обстреляли населенный пункт на юге Донбасса, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в воскресенье населенный пункт Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), заявил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Также сегодня в 8.35 утра из минометов калибром 120 миллиметров и гранатометов был обстрелян (населенный пункт) Коминтерново, ВСУ выпустили восемь мин и произвели шесть выстрелов из гранатометов. Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется", — сказал Басурин.

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