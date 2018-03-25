Разведгруппа ВСУ зашла на минное поле в районе Донецка, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 мар — РИА Новости. Разведгруппа украинских силовиков зашла на минное поле, пытаясь проникнуть на позиции ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики в северных пригородах Донецка, два силовика погибли, трое ранены, сказал журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
Басурин отметил, что в результате данной попытки два силовика погибли, еще трое получили ранения.
"В результате подрыва на минах боевики предположительно потеряли двоих убитыми и троих ранеными и начали отходить. Отход боевиков прикрывался огнем из танка и минометов, одновременно велся обстрел наших позиций", — отметил он.
В военном ведомстве ДНР добавили, что силовикам было известно о расположении в этом районе минных заграждений. Данный факт дал основания полагать, что разведчики могли находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, заявил Басурин.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>