Мечта про мир без оружия: в США прошли многотысячные акции протеста

ВАШИНГТОН, 25 мар — РИА Новости. Американская молодежь в субботу вышла на масштабную акцию протеста со времен войны во Вьетнаме. В крупнейших городах Соединенных Штатов сотни тысяч подростков приняли участие в "Марше за наши жизни", который был посвящен памяти жертв стрельбы в школе в городе Паркленд, где бывший ученик расстрелял в школе из полуавтоматической винтовки учеников и преподавателей.

Всего акции протеста в поддержку реформ в области контроля за оружием в США прошли в 800 американских городах, в том числе в Вашингтоне, Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и Хьюстоне. В Вашингтоне, по оценке полиции, на марш вышли 800 тысяч. В Нью-Йорке, по словам мэра, 175 тысяч, в крупнейших городах Техаса (Даллас, Хьюстон) — по 10-15 тысяч. В самом Паркленде акция собрала 20 тысяч участников — больше половины населения этого городка в штате Флорида. Также активисты собрались на митинги рядом с посольствами США в Лондоне, Стокгольме и Копенгагене.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © 2018 Associated Press Трагедия во Флориде: школьники рассказали, как убегали от стрелка

6 минут 20 секунд

Инициаторами марша стали студенты школы Паркленда — той самой, где в прошлом месяце подросток застрелил 17 человек. Основным требованием протестующих в Америке было ужесточение правил выдачи и ношения огнестрельного оружия. По мнению активистов, конгрессмены более не могут игнорировать увеличение количества перестрелок в школах и растущего числа жертв из-за использования огнестрельного оружия.

"Марш за наши жизни" был поддержан, в том числе и финансово, американскими знаменитостями. В Вашингтоне акции протеста были проспонсированы Опрой Уинфри, Джорджем и Амалой Клуни. В Нью-Йорке в митинге, который прошел недалеко от небоскреба Trump Plaza принял участие Пол Маккартни, заявивший, что делает это в память о своем друге Джоне Ленноне, застреленном в 1980 году.

Главными лицами акций протеста стали школьники, которые пострадали в инцидентах с применением оружия в школе. Во всех крупных городах Америки они выходили на сцену и делились историями своей жизни, историями своих потерь. В Вашингтоне марш завершился выступлением Эммы Гонсалес, девушки выжившей после стрельбы в школе Паркланда.

"Всего за шесть минут, семнадцать наших друзей ушли из жизни", — сказала Гонсалес, зачитав имена всех погибших.

© AP Photo / Joel Auerbach Стрельба в школе в городе Паркленд, штат Флорида © AP Photo / Joel Auerbach Стрельба в школе в городе Паркленд, штат Флорида

После этого девушка в полном молчании простояла на сцене в течение шести минут и двадцати секунд — именно столько времени понадобилось бывшему ученику ее школы, чтобы ранить 15 человек и убить 17. Толпа поддержала ее, скандируя слова "Ни за что больше". После того, как закончилась "минута молчания", Гонсалес еще раз обратилась к сверстникам со словами: "Боритесь за свои жизни, пока этим не занялся кто-то другой".

Помимо попытки обратить внимание на проблему контроля за выдачей оружия в США, организаторы акций протеста ставили себе еще одну цель — побудить молодое поколение (18 лет и старше) регистрироваться для участия в ноябрьских выборах в конгресс, ради изменения правил оборота оружия.

В ноябре пройдут промежуточные (не совмещенные с президентскими) выборы в конгресс США. Явка на таких выборах обычно низкая и в последние 40 лет колеблется в районе 40%. Лидеры молодежного движения за изменение правил оборота оружия говорят, что явка среди молодежи — лишь около 20%, и хотят это изменить. Для участия в выборах в США обязательно нужно пройти регистрацию, обычно за пару недель до голосования. Призывы прийти и проголосовать были одним из лейтмотивов в выступлениях со сцен.

Согласно опросам, проблема оборота оружия — один из главных вопросов, над которыми будут думать молодые американцы, выбирая, за кого голосовать в ноябре, сообщает издание Mic.

© AP Photo / Wilfredo Lee Родители с учениками школы в Паркленде, Флорида © AP Photo / Wilfredo Lee Родители с учениками школы в Паркленде, Флорида

Внучка Мартина Лютера Кинга

В 1963 году гражданский активист Мартин Лютер Кинг со ступеней мемориала Линкольна произнес свою, ставшую впоследствии легендарной, речь "I have a dream" на марше за гражданские права, где рассказал о своей мечте — равных правах для белокожих и чернокожих людей. Почти полвека спустя его девятилетняя внучка выступила на другом марше на том же месте и поделилась своей мечтой.

"У моего дедушки была мечта, чтобы его внучку судили не по цвету кожи, а по ее характеру. У меня есть мечта: довольно — значит довольно! У нас должен быть свободный от оружия мир", — сказала Йоланда Рини Кинг, выступая в Вашингтоне.

Другие школьники также делились на марше своими историями и мечтами. Кристофер Андервуд (11 лет) лишился брата во время стрельбы в школе Сэнди-Хук, жертвами которой стали 28 человек. "Мой брат прожил еще 14 дней после стрельбы и умер в свой 15-й день рождения, 10 июля 2012 года. Мне тогда было пять. Безрассудная стрельба лишила меня детства, и моя жизнь уже никогда не была прежней, потому что у меня больше не было лучшего друга", — поделился Кристофер.

"Я бы хотел не беспокоиться о том, не погибну ли я — чтобы я мог сосредоточиться на математике и естествознании и на баскетболе с друзьями. Разве я не заслуживаю того, чтобы вырасти?" — сказал он.

Брат Эдны Чавес из южного Лос-Анджелеса тоже погиб в стрельбе. "Я научилась прятаться от пуль раньше, чем научилась читать", — говорит девочка.

Еще один из выживших при стрельбе в Паркленде — Алекс Уинд.

"После учителей они что, захотят вооружить священнослужителей? Парней, которые проверяют билеты в кино? Человека в костюме Микки-Мауса в Диснейленде?… Нам не нужны будут металлодетекторы, чистые рюкзаки и не нужно будет больше оружия на улицах, если не будет оружия войны в руках гражданских!" — воскликнул он.

После трагедии во Флориде президент США Дональд Трамп подписал меморандум о незаконности приспособлений, повышающих скорострельность винтовок, заявил о необходимости увеличения возрастного ограничения на покупку автоматического оружия до 21 года, а также поддержал усиление проверок покупателей при продаже оружия.

Президент также призывает "укреплять школы" за счет вооружения персонала, в том числе прошедших специальную подготовку учителей. При этом Трамп заявляет, что намерен защищать обеспеченное второй поправкой конституции право американцев на ношение оружия, и не скрывает своих тесных отношений с главным оружейным лобби США Национальной стрелковой ассоциацией. В пятницу Трамп написал в Twitter, что в этот день министерство юстиции выпустит распоряжение о запрете приспособлений, повышающих скорострельность винтовок.

Несмотря на волну возмущения по всей стране, реальные действия предприняли только законодатели штата Флорида. Там был принят закон, который повысил минимальный возраст для покупки оружия с 18 до 21 года. Он также требует, чтобы покупку выдавали только чрез три дня после оплаты. Предполагается, что это помешает тем, кто приобретает его в порыве гнева или в приступе болезни. Закон также разрешает учителям и другим работникам школ в штате носить оружие.

Согласно статистике, с 1990 года в начальных и средних школах произошли 22 крупных инцидента со стрельбой, в которых от рук злоумышленников погибли два и более человек. Пять из этих инцидентов произошли за последние пять лет, в них погибли 27 человек (из них 17 – во Флориде). Менее крупных происшествий гораздо больше.