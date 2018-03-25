Facebook извинился через британские СМИ за скандал с Cambridge Analytica

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Компания Facebook поместила в воскресных выпусках крупнейших британских газет занимающее всю страницу объявление, в котором основатель социальной сети Марк Цукерберг приносит извинения за скандал с фирмой Cambridge Analytica.
Объявление, занимающее целую страницу, появилось в воскресных выпусках газет Mail on Sunday, Sunday Times, Sunday Telegraph, Sunday Mirror, Sunday Express и Observer, сообщается на сайтах изданий.
На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.
В четверг Цукерберг извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей. Цукерберг также признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica. Ранее он написал в своем аккаунте в Facebook, что были совершены "несколько ошибок", приведших к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.