Facebook извинился через британские СМИ за скандал с Cambridge Analytica

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Компания Facebook поместила в воскресных выпусках крупнейших британских газет занимающее всю страницу объявление, в котором основатель социальной сети Марк Цукерберг приносит извинения за скандал с фирмой Cambridge Analytica.

"Возможно, вы слышали о приложении с тестами, сделанном сотрудником университета, через которое в 2014 году были слиты данные Facebook о нескольких миллионах человек. Это нарушение доверия, и мне жаль, что тогда мы не сделали большего. Сейчас мы принимаем меры, чтобы этого не повторилось вновь", — говорится в объявлении. Текст под заголовком "У нас есть обязательство защищать ваши данные. Если мы не можем этого сделать, мы этого не заслуживаем" подписан Цукербергом.

Объявление, занимающее целую страницу, появилось в воскресных выпусках газет Mail on Sunday, Sunday Times, Sunday Telegraph, Sunday Mirror, Sunday Express и Observer, сообщается на сайтах изданий.

В минувшую субботу газета New York Times сообщила, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании британская фирма Cambridge Analytica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.

На основании собранных данных исследователи оценивали политические предпочтения избирателей и показывали им рекламу, которая прямо попадала в зону их интересов. Генпрокурор штата Массачусетс Мара Хелей объявила о начале расследования в отношении Facebook и компании Cambridge Analytica.

В четверг Цукерберг извинился, что не оправдал доверия пользователей в ситуации с компанией Cambridge Analytica, предположительно, получившей незаконный доступ к данным 50 миллионов пользователей. Цукерберг также признал, что "не должен был доверять" Cambridge Analytica. Ранее он написал в своем аккаунте в Facebook, что были совершены "несколько ошибок", приведших к возникновению ситуации с Cambridge Analytica.