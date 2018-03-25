В Кишиневе начался митинг сторонников объединения Молдавии и Румынии

КИШИНЕВ, 25 мар – РИА Новости. Сторонники объединения Молдавии и Румынии собрались на центральной площади Кишинева, движение транспорта в центре столицы частично приостановлено, передает корреспондент РИА Новости.
На данный момент на центральной площади Кишинева перед зданием правительства собралось около тысячи человек. Им раздают ленточки румынского триколора. В руках у манифестантов флаги Румынии. Со сцены звучат песни, собравшиеся периодически выкрикивают: "Униря" ("Объединение"). Территорию у здания правительства и по периметру площади патрулируют сотрудники правоохранительных органов.
В Генеральном инспекторате полиции Молдавии сообщили, что сотрудники правоохранительных органов обеспечат общественный порядок и спокойствие на собрании сторонников объединения Молдавии и Румынии.
Подобные акции в Кишиневе проходят в конце марта уже шестой год подряд. Организаторы каждый раз обещают провести массовую акцию, но участников оказывается в разы меньше, чем было заявлено. В этом году мероприятие посвящено 100-летней годовщине объединения Бессарабии (современной Молдавии) с Румынией. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии уже не входит в состав Румынии.
По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.