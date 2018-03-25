Правозащитники в Белоруссии сообщили о задержании оппозиционера Статкевича

МИНСК, 25 мар — РИА Новости. Задержан белорусский оппозиционер Николай Статкевич, один из инициаторов несанкционированного в Минске шествия, приуроченную к 100-летию со дня провозглашения Белорусской народной республики (БНР), сообщается на сайте незарегистрированного правозащитного центра "Весна".

"Задержан политик Николай Статкевич, которому было отказано в проведении шествия… Несколько дней за ним следили сотрудники милиции возле дома. Статкевич доставлен в РУВД Ленинского района", — говорится в сообщении.

Между тем официального подтверждения правоохранительными органами этой информации нет. По телефону политик и его супруга недоступны.

Белорусская оппозиция ежегодно отмечает 25 марта "День воли", приуроченный к годовщине основания Белорусской народной республики. Представители белорусской оппозиции в этом году подавали заявки в Минский горисполком на проведение 25 марта в Минске нескольких акций по случаю годовщины провозглашения БНР. Городские власти разрешили провести праздничный митинг и концерт, но отклонили заявки на проведение шествия. Вместе с тем, некоторые оппозиционеры заявляли о необходимости провести шествие, так называемый "Марш достоинства и свободы", несмотря на запрет властей.

На текущей неделе правозащитники сообщили о задержаниях и решениях об административном аресте ряда представителей оппозиции — сторонников несанкционированного шествия.

Статкевич ранее уведомил Мингорисполком о намерении провести шествие в центре белорусской столицы, несмотря на запрет городских властей и ссылаясь на свое конституционное право.

Вместе с тем он уже получил по почте протокол о совершении административного правонарушения — публичные призывы к проведению массового мероприятия с нарушением установленного порядка его организации. Оппозиционер утверждал, что правоохранительные органы осуществляют наружное наблюдение за его домом.

БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях германской оккупации. В 1919 году в стране была установлена советская власть, а правительство БНР было вынуждено эмигрировать. Некоторые представители белорусской оппозиции считают, что именно 25 марта нужно отмечать День независимости Белоруссии.

В марте 2017 года в Минске "День воли" был совмещен с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, были задержаны 700 человек. Некоторых отпустили без составления протоколов, в отношении других завели дела об административном правонарушении. Эти действия властей вызвали критику на Западе.