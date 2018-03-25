"Стать жертвой" - основа боеспособности ВМС Украины, считает адмирал

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Украинские военно-морские силы в 2014 году, не обладая компетентными кадрами и средствами, не могли ничего противопоставить российскому Черноморскому флоту, рассуждения о "принесении себя в жертву" ВМС Украины являются нелогичным бредом, заявил в воскресенье РИА Новости бывший командующий Черноморским флотом (1998-2002) адмирал Владимир Комоедов.

Помощник командующего ВМС Украины капитан первого ранга Марина Каналюк заявила в эфире телеканала "112 Украина" , что украинский флот "принес себя в жертву" во время присоединения Крыма к России, чтобы дать Киеву время привести в готовность армию.

"Принесение себя в жертву", видимо, является основой боевого применения ВМС ВСУ. Для других способов ведения боевых действий у них не было, нет и не будет ни компетентных военно-морских кадров, ни сил, ни средств. Если бы даже захотели, то ничего не смогли бы сделать в 2014 году в военном плане против Черноморского флота", — заявил Комоедов.

Он отметил, что "значительная часть личного состава ВМС ВСУ во главе со своим командующим в то время перешли под юрисдикцию Крыма".

По его словам, "на постоянное базирование в Одессу ушли далеко не самые компетентные флотские специалисты ВМС ВСУ". "Так что эти рассуждения о жертвенности, временном пролонгировании и нынешней мощи украинской армии можно рассматривать как нелогичный бред сивой кобылы на тему "В огороде бузина, а в Киеве дядька", — заключил российский адмирал.

После вхождения Крыма в состав России большая часть кораблей ВМС ВСУ подняли Военно-морской флаг России. Весной 2014 года Москва передала Киеву часть украинских кораблей и судов. В январе 2018 президент России Владимир Путин предложил вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику. Украинский лидер Петр Порошенко в ответ заявил, что Киев готов принять корабли из Крыма только вместе с полуостровом.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум был организован после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своим, но временно оккупированной территорией.

Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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