Киев вновь ищет оправдания за потерю флота, считают в Госдуме

СЕВАСТОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости, Федор Дмитриев. Официальный Киев ищет новые отговорки о причинах потери украинского флота, чтобы оправдать бессилие и страх лидеров майдана во время Крымской весны, настоящую капитуляцию своих кораблей перед крымчанами украинский генералитет пытается выдать за расчетливую и хитроумную операцию, заявил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Белик.

Ранее помощник командующего ВМС Украины капитан 1 ранга Марина Каналюк заявила о сознательной "жертве" национальными ВМС в ходе тех событий, чтобы привести в повышенную готовность остальные воинские части. По ее словам, "мы тянули время для того, чтобы дать возможность вышестоящим структурам создать условия для применения ВСУ в такой ситуации", а "Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю".

По словам Белика, украинские адмиралы очень неубедительно изображают флот сознательной жертвой. "Со всеми украинскими кораблями договорились в течение нескольких дней по принципу "мы изобразим штурм, а вы сдадитесь". В те дни украинский флот морально был настроен против лидеров майдана, а все эти сказки про "собирание остальной армии" — это 10 танков на Херсонщине, которые даже не решились на провокации против ополчения, стоящего в Армянске и Чонгаре. Украинское командование сейчас готовится к воспитанию молодежи, а рассказать им что-либо кроме своей никчемности и трусости — нечего. Вот и придумают истории про сознательное самопожертвование флота", — подчеркнул Белик.

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