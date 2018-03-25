Хуситы призвали к примирению с йеменцами, воюющими на стороне коалиции

САНА, 25 мар — РИА Новости. Глава высшего политического совета шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) Салих ас-Самад призвал к примирению с йеменцами, сражающимися в рядах коалиции во главе с Саудовской Аравией, сообщается в заявлении руководителя совета, полученном в распоряжение РИА Новости.

В середине марта член политбюро движения "Ансар Алла" Али аль-Кухум заявил, что между движением повстанцев и королевством ведутся непрямые переговоры, посредником между ними выступает Султанат Оман.

"Выбор мира может быть не в планах вражеской коалиции, но мы не должны сдаваться после всех жертв. Нам нужно стремиться к внутреннему примирению и протянуть наши руки йеменцам, которые сражаются вместе с ними, чтобы защитить угнетаемый народ и облегчить его страдания", — заявил ас-Самад.

Он отметил, что у этой войны много врагов Йемена в Саудовской Аравии, получающих из нее выгоду. В частности, по словам ас-Самада, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман распределяет каждый день сотни миллиардов для поддержки этой войны.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, а хуситам до недавнего времени помогали военные силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В конце ноября минувшего года между хуситами и Салехом вспыхнул конфликт, который привел к разрыву между союзниками и гибели Салеха 4 декабря в перестрелке с хуситами.