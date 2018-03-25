Кандидат в президенты Египта обвинил США в "катастрофе на Ближнем Востоке"

КАИР, 25 мар — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Кандидат в президенты Египта Муса Мустафа Муса заявил о том, что "Арабская весна", приведшая к свержению правительств в ряде стран Ближнего Востока и последующим войнам, является планом США по дестабилизации региона, об этом он заявил в интервью РИА Новости.

"Арабская весна" привела к катастрофе весь регион. Это большой американский проект, реализованный командой Кондолизы Райс (бывшая госсекретарь США). Его целью было свержение руководства всех арабских стран, разделение государств на более мелкие, создание на их территории халифата", — заявил политик.

Кандидатами на президентских выборах в Египте стали действующий глава государства президент Абдель Фаттах ас-Сиси и малоизвестный в стране политик, глава партии "Аль-Гэд" ("Завтра") Муса Мустафа Муса. Многие местные и зарубежные эксперты считают, что Муса Мустафа Муса вряд ли сможет составить серьезную конкуренцию действующему главе государства.

Еще до начала регистрации кандидатов о своих президентских амбициях заявлял экс-начальник генерального штаба вооруженных сил Египта Сами Анан. Однако избирком исключил потенциального претендента на президентское кресло из избирательного списка, лишив возможности участвовать в выборах в связи с тем, что он продолжает числиться на действительной военной службе. При этом военная прокуратура начала следственные действия в отношении Анана.

Позднее по собственному желанию от участия в президентской гонке отказались юрист и известный правозащитник Халед Али и глава популярного спортивного клуба "Замалек" Мортада Мансур. Решили не выдвигать собственных кандидатов на выборах и крупнейшие партии Египта "Тагаммуа" и "Вафд". Бывший премьер-министр страны и экс-кандидат в президенты Ахмед Шафик, вроде бы вернувшийся в Египет для участия в политической жизни страны, также неожиданно заявил, что передумал выдвигать свою кандидатуру.

Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта. Голосование за рубежом состоялось 16-18 марта.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.