Кандидат в президенты Египта обвинил США в "катастрофе на Ближнем Востоке"

КАИР, 25 мар — РИА Новости, Рафаэль Даминов. Кандидат в президенты Египта Муса Мустафа Муса заявил о том, что "Арабская весна", приведшая к свержению правительств в ряде стран Ближнего Востока и последующим войнам, является планом США по дестабилизации региона, об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Кандидатами на президентских выборах в Египте стали действующий глава государства президент Абдель Фаттах ас-Сиси и малоизвестный в стране политик, глава партии "Аль-Гэд" ("Завтра") Муса Мустафа Муса. Многие местные и зарубежные эксперты считают, что Муса Мустафа Муса вряд ли сможет составить серьезную конкуренцию действующему главе государства.
Позднее по собственному желанию от участия в президентской гонке отказались юрист и известный правозащитник Халед Али и глава популярного спортивного клуба "Замалек" Мортада Мансур. Решили не выдвигать собственных кандидатов на выборах и крупнейшие партии Египта "Тагаммуа" и "Вафд". Бывший премьер-министр страны и экс-кандидат в президенты Ахмед Шафик, вроде бы вернувшийся в Египет для участия в политической жизни страны, также неожиданно заявил, что передумал выдвигать свою кандидатуру.
Первый тур президентских выборов в Египте пройдет 26-28 марта. Голосование за рубежом состоялось 16-18 марта.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00.