Руководителей Соцфонда Киргизии накажут за плохую борьбу с коррупцией

БИШКЕК, 25 мар – РИА Новости. Рабочая группа Совета безопасности Киргизии рекомендует привлечь к дисциплинарной ответственности руководителей Социального фонда Киргизии за невыполнение плана мероприятий по борьбе с коррупцией в ведомстве, сообщает в воскресенье пресс-служба киргизского правительства.

В середине февраля в Киргизии прошло заседание Совета безопасности республики, посвященное борьбе с коррупцией, под председательством главы государства. Во время заседания Совбеза Сооронбай Жээнбеков подверг жесткой критике руководителей судебных, правоохранительных, надзорных и антикоррупционных органов страны за недостаточные меры по искоренению коррупционных проявлений в госструктурах. Президент Жээнбеков, вступивший в должность 24 ноября прошлого года, в своей инаугурационной речи заявил, что борьба с коррупцией будет приоритетом в его деятельности на посту главы государства.

"Рабочая группа Совбеза рекомендовала правительству рассмотреть вопрос о привлечении отдельных руководителей Соцфонда и других госорганов к дисциплинарной ответственности за отсутствие должных результатов по реализации антикоррупционных мероприятий", — сообщает пресс-служба.

По результатам последнего мониторинга установлено, что из 25 антикоррупционных мероприятий ведомство исполнило только 9 (36%). На совещании было отмечено, что большая часть невыполненных задач являются мерами, реализация которых должна была осуществляться в связке с министерством труда и социального развития, минздравом, министерством образования и т.д. "Руководство Социального фонда не смогло должным образом организовать координацию деятельности указанных госорганов и сконцентрировать их на реализации антикоррупционных мер", — подчеркивается в решении.

Кроме того, рекомендуется рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей остальных органов-соисполнителей за затягивание сроков в реализации мероприятий и отсутствие положительных результатов в борьбе с коррупцией.

Совбез также рекомендовал Генпрокуратуре страны направить в правительство акт прокурорского реагирования в отношении данных руководителей за "ненадлежащее исполнение антикоррупционных мероприятий и формальный подход", отметили в пресс-службе.