В Афганистане силовики уничтожили 63 боевиков в течение суток

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Силы безопасности Афганистана ликвидировали за прошедшие сутки 63 боевиков в ходе антитеррористической операции в пяти провинциях страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря министерства обороны страны Мохаммада Радманиша.

Представитель ведомства заявил, что операции были проведены в провинциях Нангархар, Урузган, Кандагар, Пактия и Фарах.

"Не менее 63 повстанцев, в том числе 14 боевиков ИГ**, были убиты в ходе операций сил безопасности Афганистана за последние 24 часа", — заявил Радманиш.

По его словам, в ходе операции силы безопасности обнаружили оружие и взрывные устройства.

Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние террористической группировки "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещена в России