Президент Туркмении проголосовал на выборах в парламент

АШХАБАД, 25 мар — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в воскресенье рано утром проголосовал на выборах депутатов Меджлиса (парламента) страны, сообщает туркменское государственное информагентство ТДХ.

Глава государства прибыл в школу №68 имени Аннанияза Артыка на 48-й участок избирательного округа № 7 "Гунеш" (Солнечно). Получив бюллетень для голосования, президент Туркменистана подчеркнул, что за право стать депутатом парламента борются самые достойные люди, преданные своему делу, пользующиеся огромным уважением среди своих земляков. Как отметил глава государства, выборы депутатов Меджлиса проходят на конкурентной основе, кандидатами выдвинуты по два, а то и по три человека, что является свидетельством проведения выборов на широкой альтернативной основе.

Президент Туркменистана выразил удовлетворение тем, как прошла подготовка к выборам. По его мнению, предвыборная работа проведена организованно, для голосования на выборах созданы все необходимые условия. В нынешних выборах самое активное участие принимают три политические партии, что свидетельствует о развитии демократических принципов в стране, активизации многопартийных отношений, добавил он.

Отметив, что принятие программы социально-экономического развития Туркменистана на 2018-2024 годы обеспечит улучшение жизни каждого гражданина страны, президент выразил уверенность, что выборы будут иметь особое значение для успешной реализации задач, вытекающих из данной программы. В связи с этим глава государства пожелал каждому кандидату успехов, членам избирательных комиссий – достойного проведения важнейшего общественно-политического мероприятия, народу страны – счастливой и благополучной жизни. После этого президент проголосовал на парламентских выборах.

На 125 мест в парламенте Туркмении претендуют 284 кандидата, выдвинутых политическими партиями и группами граждан. В Туркменистане действуют три политические партии – Демократическая партия, Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей.