Президент Туркмении проголосовал на выборах в парламент

АШХАБАД, 25 мар — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов в воскресенье рано утром проголосовал на выборах депутатов Меджлиса (парламента) страны, сообщает туркменское государственное информагентство ТДХ.
Президент Туркменистана выразил удовлетворение тем, как прошла подготовка к выборам. По его мнению, предвыборная работа проведена организованно, для голосования на выборах созданы все необходимые условия. В нынешних выборах самое активное участие принимают три политические партии, что свидетельствует о развитии демократических принципов в стране, активизации многопартийных отношений, добавил он.
Отметив, что принятие программы социально-экономического развития Туркменистана на 2018-2024 годы обеспечит улучшение жизни каждого гражданина страны, президент выразил уверенность, что выборы будут иметь особое значение для успешной реализации задач, вытекающих из данной программы. В связи с этим глава государства пожелал каждому кандидату успехов, членам избирательных комиссий – достойного проведения важнейшего общественно-политического мероприятия, народу страны – счастливой и благополучной жизни. После этого президент проголосовал на парламентских выборах.
На 125 мест в парламенте Туркмении претендуют 284 кандидата, выдвинутых политическими партиями и группами граждан. В Туркменистане действуют три политические партии – Демократическая партия, Аграрная партия и Партия промышленников и предпринимателей.