Приднестровье перешло на московское время

ТИРАСПОЛЬ, 25 мар — РИА Новости. Приднестровье в ночь с субботы на воскресенье перешло на "летнее" время и теперь до октября будет находиться в одном часовом поясе с Москвой.

Порядок перехода на "летнее" время определен указом президента непризнанной ПМР от 24 октября 2012 года. Документом установлено, что традиционный перевод стрелок на час вперед в марте и на час назад в октябре осуществляется без издания дополнительных нормативно-правовых актов.

Одновременно на "летнее" время перешли также Молдавия и Украина.