Экс-посол Британии предсказал "потепление" отношений Лондона и Москвы

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Бывший посол Великобритании в России Энтони Брентон полагает, что дипломатическая враждебность между Москвой и Лондоном "размоется" через несколько месяцев. Такое мнение он высказал в интервью изданию The Independent.

Какое-то время, по словам Брентона, контактов с русскими на высоком уровне не будет. Однако через "несколько месяцев это начнет размываться, потому что необходимо иметь контакты на высоком уровне по ряду вещей", заявил Брентон.

При этом бывший посол отметил, что в целом поддерживает нынешние действия британского правительства, однако считает используемый при общении с Москвой язык "без надобности злобным".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

В связи с инцидентом в Солсбери премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против России, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. МИД России 17 марта объявил ответные меры в отношении Великобритании: персонами нон грата стали 23 дипломатических сотрудника посольства Британии.

Позднее британская газета The Times со ссылкой на неназванного источника, сообщила, что два десятка европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля. Издание утверждает, что в "скоординированной серии высылок" могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва.